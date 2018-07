Twee gedetineerden weigeren naar cel terug te keren omwille van de warmte ADN

28 juli 2018

21u34

Bron: Belga 0 Twee gedetineerden van de gevangenis van Dendermonde hebben vandaag geweigerd terug te keren naar hun cel. "Na de ochtendwandeling om 11 uur wilden ze een langere wandeling omwille van de warmte", bevestigt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

"Het verzet om terug te keren naar hun cel verliep zonder incidenten", zegt Van De Vijver. Een uur na de weigering werden ze door de directie aangemaand om toch naar de cel terug te keren, maar zonder succes. "Rond 15 uur kwam het bijzondere bijstandsteam ter plaatse. Toen gingen ze wel, zonder weerstand te bieden, terug naar hun cel", aldus Van De Vijver.

De twee werden overgeplaatst naar een strafcel, een consequentie van de eerste weigering.



Het geval is een geïsoleerd incident. "Het voorval deed zich voor net op een dag dat het net iets minder warm was. Er deden zich ook geen andere, gelijkaardige incidenten voor in andere gevangenissen in het land", gaat Van De Vijver verder.