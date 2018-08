Twee fietsers botsen frontaal op elkaar in Berchem HA

22 augustus 2018

17u05

Bron: ATV 0 In Berchem zijn deze ochtend twee fietsers gewond geraakt bij een fietsongeval. Dat meldt ATV.

Een wielertoerist en een andere fietser reden frontaal op elkaar in ter hoogte van de Polygoongstraat in de Antwerpse deelgemeente. Een van de fietsers liep schaafwonden op, terwijl de andere met lichte verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.