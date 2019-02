Twee fietsers aangereden in Yvoir, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf ttr

23 februari 2019

10u06

Bron: belga, rtl 0 Een autobestuurder heeft gisterenavond in Yvoir, in de provincie Namen, twee mensen die op dezelfde fiets zaten, aangereden. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar kon snel worden opgepakt. Dat heeft het parket van Namen gemeld.

"De bestuurder was blijkbaar onder invloed, maar het is nog wachten op de resultaten van het onderzoek", aldus nog het parket. De bestuurder wordt vandaag gehoord.

De slachtoffers werden onmiddellijk naar het ziekenhuis in Godinne gebracht. Het is niet bekend in welke toestand ze verkeren.

Later meer.