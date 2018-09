Twee festivalgangers Tomorrowland stierven door watervergiftiging na XTC-gebruik Patrick Lefelon

10 september 2018

11u46

Bron: eigen berichtgeving 0 Het parket van Antwerpen bevestigt dat de doodsoorzaak van de twee vrouwelijke bezoekers van dancefestival Tomorrowland in Boom druggerelateerd is. Volgens het onderzoek van de aangestelde deskundigen zijn de vrouwen overleden aan een watervergiftiging, veroorzaakt door XTC-gebruik in combinatie met verschillende omgevingsfactoren.

De Tsjechische K.E. (33) was op 21 juli 2018 onwel geworden in een tent waar ze tijdens het eerste festivalweekend verbleef. Na een eerste onderzoek in het Heilige Familieziekenhuis in Reet werd de vrouw naar het UZA in Edegem gevoerd. Op 27 juli 2018 is de Tsjechische overleden in het ziekenhuis.

D.T. (26) uit India kreeg op 29 juli 2018 een hartstilstand op het festivalterrein. De hulpdiensten hebben haar ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het UZA in Edegem. Op 31 juli is ze overleden.

Het parket Antwerpen had een opsporingsonderzoek opgestart, nadat in de media bericht werd over de twee overlijdens. Op 7 augustus 2018 werden een wetsdokter en een toxicoloog aangesteld die de afgenomen bloed-en urinestalen van de twee vrouwen hebben onderzocht. Er zijn duidelijke sporen van XTC teruggevonden.

Door het nemen van XTC wordt het hormoon vasopressine aangemaakt. Een hormoon dat een ‘watervasthoudend’ effect heeft. Door de combinatie van drugs, het zweten door de warme temperaturen en/of het dansen hebben de twee vrouwen overmatig water gedronken. Die zogenaamde waterintoxicatie heeft tot de dood geleid. Het oorzakelijk verband tussen de genomen drugs en het overlijden staat volgens de deskundige onderzoeken vast.

Het parket Antwerpen is genoodzaakt de dossiers af te sluiten, omdat er geen onderzoeksdaden meer gedaan kunnen worden naar de herkomst van de drugs.

