Twee faillissementsfraudeurs moeten curator ruim 1,1 miljoen

Twee 38-jarige Nederlanders uit Venlo en het Duitse Nettetal-Lobberich zijn veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van maar liefst 1.148.000 euro aan een curator wegens faillissementsmisdrijven. Het duo runde een installatiebedrijf in zonnepanelen in Tessenderlo. Ze zijn elk veroordeeld tot 1 jaar cel, 2.100 euro boete en een handels- en beroepsverbod van 7 jaar.

De rechtbank heeft ook van elk 47.837 euro vermogensvoordeel verbeurd verklaard. De onmiddellijke aanhouding van beide mannen werd bevolen.

Ze hadden verzuimd tijdig aangifte te doen van het faillissement van het bedrijf Euro Solar dat in oktober 2013 failliet werd verklaard. Terwijl de schuldeisers in de kou bleven staan, verduisterden ze aanzienlijke geldsommen. Er waren cheques opgetrokken van de bedrijfsrekening voor een totaal van ruim 1 miljoen euro. Een van de twee mannen deed voor 53.000 euro uitgaven met een Mastercard in een casino in Nederland. De ander vergokte ruim 27.000 euro. Ze deden ook niet-bedrijfsgerelateerde uitgaven in een babywinkel, de Efteling en in een lederwinkel. Er werd amper iets van boekhoudkundige stukken aangetroffen door politie en curator.

Door de feiten, die maatschappelijk onaanvaardbaar zijn, gaven beide mannen volgens de rechtbank blijk van een gebrek aan respect voor andermans eigendomsrechten en ondermijnden ze het vertrouwen in het handelsverkeer.