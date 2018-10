Twee everzwijnen met Afrikaanse varkenspest aangetroffen in Luxemburgs legerkamp AV

06 oktober 2018

18u11

Bron: BELGA 1 In het militaire kamp Lagland, nabij Aarlen in Luxemburg, zijn twee kadavers aangetroffen van everzwijnen die met de varkenspest besmet waren. Dat meldde een woordvoerder van de FOD Defensie.

De eerste berichten over de twee besmette kadavers kwamen van de Franstalige zender RTBF. Volgens de zender werd één van de kadavers al op 21 september ontdekt. Gezien de toestand van het kadaver moet het dier toen al twee tot vier weken tevoren gestorven zijn. Dat everzwijn is dus mogelijk een van de eerste die besmet raakte met het virus.

Bij Defensie wordt enkel bevestigd dat twee besmette varkenskadavers in het militaire kamp zijn aangetroffen. Het departement Natuur en Bos meldde intussen dat het militaire domein geheel is gedecontamineerd en dat in de verboden zone geen enkele militaire oefening heeft plaatsgevonden.

Mogelijke verklaringen

De RTBF geeft drie mogelijke verklaringen voor het uitbreken van de besmetting: via gecontamineerd voedselafval, de import door jagers of "door het komen en gaan van in Lagland gelegen Belgische militairen na hun terugkeer uit de Baltische landen". Lagland is namelijk gelegen in de zone van 63.000 hectare bos waar een circulatieverbod heerst ten gevolge van het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest.

Ondertussen zijn er al 44 bekende gevallen van varkenskarkassen die besmet waren met de Afrikaanse varkenspest.

