Twee echte nieuwelingen in Vlaamse regering: wie zijn Matthias Diependaele en Benjamin Dalle?

02 oktober 2019

07u12

Bron: Belga 0 De nieuwe Vlaamse regering telt op negen excellenties twee nieuwelingen die nog nooit eerder minister of partijvoorzitter waren (al is nog niet 100 procent duidelijk welke ministers Open Vld afvaardigt): N-VA-fractieleider Matthias Diependaele maakt na tien jaar in het parlement promotie richting de regeringsbanken, CD&V stuurt de jongeling en briljante studax Benjamin Dalle af.

Diependaele (40) is sinds 2013 fractieleider van N-VA in het Vlaams Parlement. Na de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd hij ook schepen in het Oost-Vlaamse Zottegem. In 2021 zou hij er de burgemeesterssjerp overnemen. Nu ziet de Oost-Vlaming zijn jarenlange trouwe inzet voor de partij beloond met een stevige ministerportefeuille, namelijk die van minister van Financiën, Begroting en Wonen.

Diependaele werd geboren in Sint-Niklaas en groeide op in Zottegem. In 2006 studeerde hij af als licentiaat Rechten aan de KU Leuven, waarna hij onmiddellijk aan de slag ging als politiek medewerker van Europarlementslid Frieda Brepoels. Hij was toen al actief in het dagelijks bestuur van Jong N-VA.

In 2009 werd Diependaele een eerste keer verkozen in het Vlaams Parlement. In 2013 werd hij er fractieleider van N-VA, in opvolging van Kris Van Dijck. De 33-jarige Diependaele moest daarmee een gezicht geven aan de verjonging van de partij. Na de verkiezingen van 2014 mocht de Oost-Vlaming die positie houden.

Budgettaire orthodoxie

Diependaele staat bekend als een loyale partijsoldaat en een werkpaard. In het parlement moest hij na de verkiezingen in 2014 plots een fractie van 43 parlementsleden aansturen. Geen sinecure. Tegelijk moest Diependaele als fractieleider van de grootste partij alle grote dossiers, gaande van de Oosterweelverbinding tot de zesde staatshervorming en de begroting in de vingers hebben. Op begrotingsvlak toonde Diependaele zich vaak een groot verdediger van budgettaire orthodoxie. “We gaan niet dezelfde fouten maken als vroeger”, zei hij bij het debat over de regeerverklaring in 2014. “We gaan geen schuld opbouwen.”

Diependaele had ook de wat ondankbare taak om het omstreden winkelcomplex Uplace in Machelen te verdedigen. Maar ook hij moest zijn oorspronkelijke positie over het veelbesproken dossier bijsturen nadat het draagvlak voor het project stelselmatig verdween.

Diependaele trok meerdere keren van leer tegen coalitiepartner CD&V, onder meer toen Joke Schauvliege een eerste keer het idee van een Mobiscore voor elk huis lanceerde. Toch vindt hij het belangrijk trouw te zijn aan de regeringspartners. “Dat men soms de coalitiepartners echt gaat zoeken, vind ik beneden alle peil”, zei hij daarover in 2015. “Ik kan er niet tegen dat men het electorale belang boven het algemene belang plaatst.”

Diependaele trekt ook al jaren, zowel binnen als buiten het parlement, aan de kar voor waterstoftechnologie. Volgens Diependaele kan die technologie een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatuitdagingen.

“Het beleid mag rechtser”

Naar het einde van de legislatuur toe, in 2018, toonde hij zich teleurgesteld dat de regering te weinig ideeën van N-VA had kunnen uitvoeren, een analyse die eerder door Kamerfractieleider Peter De Roover werd gemaakt. “Als de achterban mort, dan is het inderdaad omdat het beleid rechtser mag. Ik herken dat”, aldus Diependaele. “Zelf betreur ik het dat we de werkloosheidsuitkering in de tijd niet hebben kunnen beperken.”

In 2012 werd Diependaele verkozen als gemeenteraadslid in Zottegem, waar N-VA in de oppositie terechtkwam. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wist N-VA wel toe te treden tot de meerderheid. Diependaele werd schepen van Mobiliteit en Openbare Werken en zou in 2021 het burgemeesterschap overnemen van CD&V’er Jenne De Potter.

Dalle: belofte met pak ervaring achter de schermen

Met de 37-jarige Benjamin Dalle levert CD&V de ‘Brusselaar’ in de Vlaamse regering. Dalle krijgt in de regering-Jambon naast Brussel ook de bevoegdheden Jeugd en Media.

De 37-jarige van Damme afkomstige Benjamin Dalle geldt al een tijd als een politieke belofte. De jurist (UGent) draait ook al meer dan een decennium mee in de coulissen van de Wetstraat, als adviseur van de de vicepremiers Yves Leterme, Jo Vandeurzen en Steven Vanackere. Als kabinetschef van staatssecretaris Servais Verherstraeten was hij een van de architecten van de zesde staatshervorming. Van 2014 tot 2016 was hij adjunct-kabinetschef van minister van Justitie Koen Geens.

Sinds 2016 is hij hoofd van de studiedienst van CD&V, Ceder.

Sinds de zesde staatshervorming is het moeilijk om als Nederlandstalige Brusselaar verkozen te geraken in het federale parlement. Dat moest hij in 2014 ervaren als lijsttrekker voor de CD&V. In januari 2019 droeg zijn partij hem voor als gecoöpteerd senator ter vervanging van Steven Vanackere. Bij de verkiezingen in mei raakte hij niet verkozen als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Brussel.

