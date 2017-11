Twee drugssmokkelaars gevat met tien kilo MDMA op luchthaven Zaventem IVI

In twee koffers van de mannen zat in een dubbele bodem telkens een hoeveelheid van ruim vijf kilo MDMA. Op de luchthaven van Zaventem zijn gisterenavond twee Spaanse drugssmokkelaars gevat met ruim tien kilogram van de synthetische drug MDMA. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

De twee Spanjaarden kwamen van Amsterdam en wilden een vlucht nemen naar Santa Cruz op de Canarische Eilanden. In beide koffers zat in een dubbele bodem telkens een hoeveelheid van ruim vijf kilo MDMA. De drugssmokkelaars zijn deze voormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel.