Twee doden ontdekt in huis in Deurne na oproep voor brand: mogelijk familiedrama HR PLA

26 oktober 2018

18u54

In een huis in de Jan de Cordesstraat in Deurne zijn vrijdag twee lichamen aangetroffen nadat de brandweer was opgeroepen voor een brand. Het gerecht onderzoekt de overlijdens, omdat er aanwijzingen zijn dat het om een familiedrama gaat.

De brandweer kwam ter plaatse nadat de buren rook hadden opgemerkt die uit de woning kwam. Op de eerste verdieping bleek een zetel in brand te staan. Het vuur was snel onder controle. In het huis werden twee lichamen aangetroffen. Vanavond kwamen het gerechtelijk labo en een wetsdokter ter plaatse. Mogelijk gaat het om een moord en een zelfmoord.

Buren bevestigen dat een van de slachtoffers de bewoner van het huis is, een alleenstaande zeventiger. Ze vinden het raar dat er een tweede slachtoffer viel, want de man leefde erg op zichzelf.

Volgens de politie is het niet zeker dat de twee slachtoffers stierven door de brand. Het gerechtelijk labo is ter plaatse en er is een perimeter ingesteld. Het gerecht zal de situatie nu verder onderzoeken.