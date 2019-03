Twee doden nadat wagen bij politieachtervolging in het kanaal rijdt ADN

18 maart 2019

12u42

Bron: Belga 0 In Hautrage, een deelgemeente van de Henegouwse stad Saint-Ghislain, zijn twee mensen om het leven gekomen nadat ze met hun auto in het kanaal waren beland. Ze werden achtervolgd door de politie, zo meldt het parket van Bergen.

De lokale politie wilde gisterenavond rond 23.00 uur een controle uitvoeren op een wagen met drie inzittenden. Maar de bestuurder reed weg om aan die controle te ontkomen. De agenten zetten meteen de achtervolging in.

Klem

Volgens het parket is het duidelijk dat de bestuurder de weg niet kende. Hij reed zich klem aan een brug die wegens werken was gesloten en besliste dan maar een kleine zijweg in te slaan. Uiteindelijk kwam het voertuig in het water terecht.



Twee van de drie inzittenden wisten uit de wagen te ontsnappen, maar een van hen stierf in het water. De andere persoon werd door de hulpdiensten uit het water gehaald en ligt nu met onderkoeling in het ziekenhuis. De derde inzittende slaagde er niet in de wagen te verlaten en is om het leven gekomen.

La course-poursuite finit dans le canal à Hautrage: deux morts (vidéo) https://t.co/1XKILNJjLa LaProvince.be(@ LaProvince_be) link