Twee doden nadat trein inrijdt op auto in Fleurus, treinen over enkel spoor tussen Fleurus en Ottignies IB KVE

23 januari 2020

23u54

Bron: Belga 0 De treinen tussen Fleurus en Ottignies rijden over een enkel spoor nadat een trein inreed op een wagen in Fleurus, in de provincie Henegouwen. Dat laat Infrabel-woordvoerder Frédéric Sacré vanochtend weten. Bij het ongeval vielen twee doden.

Bij de botsing tussen een auto en een trein kwamen de twee inzittenden van de wagen om het leven. Het wrak werd vannacht van de sporen gehaald.

Nu moet de trein nog worden weggehaald. Dat zal gebeuren met behulp van een andere trein. Vervolgens wordt een volledige inspectie van de sporen uitgevoerd om te kijken of daar geen schade is. Het aangereden voertuig is immers honderden meters meegesleept op de sporen.

De betrokken lijn is geen drukke lijn, dus de hinder voor het treinverkeer zou relatief beperkt moeten blijven.