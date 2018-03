Twee doden nadat bestuurder slipt en tegen boom knalt: "Geef zelf een zoon af, dan praten we opnieuw" Birger Vandael

21 maart 2018

14u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een groepje twintigers ging in de nacht van 1 op 2 oktober 2016 de bloemetjes buiten zetten in Hasselt. Naast de Maasmechelaar zat een goede vriend (25) en achter hen een pas getrouwd koppeltje. Het leven lachte hen toe, maar enkele tellen later ging de wagen slippen en liep de rit dramatisch af. Twee mensen kwamen om het leven, de andere twee waren zwaargewond. "Ik weet niet veel meer van die avond, enkel dat we op stap gingen en ik achteraf wakker werd in het ziekenhuis", vertelde de bestuurder vanmiddag tegen de politierechter.

Het was die nacht nat op de weg. Op de Boudewijnlaan in Diepenbeek ging de Volkswagen van het kwartet plots aan het slippen, met een knal tegen een boom tot gevolg. Achter de wagen reden familieleden en vrienden die het ongeval dus van dichtbij meemaakten. Een 25-jarige man en een 21-jarige vrouw konden niet worden gered. De bestuurder uit Maasmechelen en de pas getrouwde man raakten zwaargewond. Ze overleefden uiteindelijk: de ene als weduwnaar, de andere met een emotioneel litteken van kop tot teen.

"Schade niet met cijfers en komma's te bepalen"

Aan de kant van de burgerlijke partij zat de familie van de 25-jarige man. "Ik kan niet uitleggen welke leegte deze crash heeft veroorzaakt bij mijn cliënten. De schade kan je niet met cijfers en komma’s bepalen, maar ik kan u vertellen dat ik dit zelfs mijn grootste vijand niet toewens", aldus hun raadsman. "Je kan je niet voorstellen wat het is om een zoon te verliezen. Geef er zelf één af en geef mijn zoon terug, dan praten we opnieuw", snikte de moeder. In totaal vraagt de burgerlijke partij een schadevergoeding van enkele tienduizenden euro’s (ongeveer 70.000 euro in totaal).

Langdurig rijverbod

Volgens het openbaar ministerie reed de bestuurder die nacht niet voorzichtig. “Het wegdek was nat en de banden van uw auto waren bijna versleten. U had uw voertuig niet in de hand en uw snelheid niet onder controle. Ten gevolge van een stuurfout bent u verantwoordelijk voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen. Dit is weer een voorbeeld van iemand die in de auto kruipt en niet beseft wat hij aan het doen is. Een langdurig rijverbod is voor mij het belangrijkste", oordeelde hij streng.

"Gehandeld als goede huisvader"

Meester Pascal Quadflieg benadrukte echter dat zijn cliënt niets objectief fout heeft gedaan. "Op de plaats van het ongeval mocht je op dat moment 120 rijden. Er is een trage, langzame bocht en daar liep het mis. Je kan die jongen echter niet verwijten wat er is gebeurd. De banden waren bijna versleten, maar de insnijding was reglementair. De wagen was goedgekeurd: remschijven en remblokken, alles was oké. Hij reed tussen 105 en 124, dus dat was niet te snel. Bovendien was hij die nacht bloednuchter, hij heeft gehandeld als een goede huisvader. Na het ongeval verklaarde iemand nog dat hij tien minuten eerder op de plaats van het ongeval had moeten uitwijken voor een object op de baan. Ik zou willen dat dat element verder wordt onderzocht. In elk geval gaat het hier om fysieke overmacht en daarom vraag ik de vrijspraak."

Dodenweg

In zijn pleidooi verweest Quadflieg naar de beruchte Boudewijnlaan en noemde hij het Vlaams Gewest verantwoordelijk voor het ongeval. "Ze wisten dat er een probleem was met die weg. Er zijn daar veel accidenten gebeurd (de advocate van de verzekeraar sprak van negen ongevallen op drie jaar tijd over een afstand van 300 meter). De meest dodelijke boom van Vlaanderen staat daar op die plek. Het gaat hier om onveilige infrastructuur waarbij de minister niet meteen de nodige maatregelen heeft getroffen. Later werd er een nieuw wegdek gelegd, het fietspad afgeschaft en de toegelaten snelheid verlaagd." Dat gebeurde in augustus dit jaar. Onze krant schreef toen over de 'dodenweg’' de reputatie die deze baan in heel Limburg heeft.

Problemen met geheugen

De chauffeur in kwestie leek in goede gezondheid te verkeren, maar hij heeft de laatste maanden een hele zware periode achter de rug. Zo lag hij zelf ook een tijdje op de intensieve dienst en vocht hij zelfs even voor zijn leven. Na een revalidatie van een jaar deed hij zijn best om het werk te hervatten en volgde hij een opleiding, maar door problemen met het geheugen loopt dit allemaal niet zoals hij wil. Dat ook hij twee goede vrienden verloor, is op zich al een enorm zware straf. Dat stelde ook de vader van één slachtoffer. De uitspraak volgt op 18 april.