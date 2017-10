Twee doden en zwaargewonde bij zwaar ongeval in Zwijnaarde Jeffrey Dujardin

09u06

Bron: Eigen berichtgeving, belga 18 Jeffrey Dujardin Bij een zwaar ongeval in Zwijnaarde, nabij Gent, zijn afgelopen nacht twee personen omgekomen. Een derde persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het voertuig met Franse nummerplaat reed op de E17 richting Antwerpen, ter hoogte van het UZ complex en botste op een verkeersgeleider. Over de exacte omstandigheden of de oorzaak van het ongeval is voorlopig niet meer bekend. Het parket kwam ter plaatse.



Er was grote hinder, het verkeer kon maar via één rijstrook passeren.