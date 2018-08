Twee doden en vier gewonden na zwaar verkeersongeluk in Henegouwen kg

06 augustus 2018

20u20

Bron: Belga 0 Bij een botsing tussen een bestelwagen en een landbouwvoertuig in Rouveroy in Henegouwen zijn deze namiddag twee mensen om het leven gekomen. Er vielen ook vier gewonden, zo bevestigt burgemeester Aurore Tourneur. Het ongeval gebeurde op de chaussée de Mons, in de richting van Beaumont.

Volgens de burgemeester ging het om een frontale botsing. Over de precieze omstandigheden van het ongeval bestaat nog onduidelijkheid. Vanavond zal het parket nog een expert ter plaatse sturen.

Volgens de burgemeester lieten de bestuurster van de bestelwagen en een passagier het leven. Vier andere inzittenden raakten gewond. Over de ernst van hun verwondingen werd niets meegedeeld.



Op foto's is te zien dat er brand uitbrak na de botsing. De rookpluim zou kilometers in de omgeving te zien zijn geweest.

Terrible accident à Rouveroy - Plan catastrophe déclenché - Le bilan pourrait être fatal pour deux personnes https://t.co/CZTNTBCL77 Sudpresse(@ sudpresseonline) link