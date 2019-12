Twee doden en drie gewonden bij nachtelijke crash tussen Doornik en Kortrijk HR

28 december 2019

07u47

Afgelopen nacht zijn twee mensen omgekomen bij een verkeersongeval in Pecq, bij Doornik. De drie andere inzittenden van het voertuig werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 04.15 uur op de chaussée de Tournai, in de richting Doornik-Kortrijk. Bij het ingaan van een scherpe bocht verloor de bestuurder van een wagen met Franse nummerplaat de controle over het stuur. De wagen kwam tot stilstand tegen een hoogspanningsmast. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, waren twee inzittenden al overleden. Drie andere jonge Fransen raakten gewond en werden overgebracht naar ziekenhuizen in Doornik en Moeskroen. De politie stelde een onderzoek in om de juiste omstandigheden van het ongeval te achterhalen.