Twee doden bij ongeval op E34: snelweg richting Antwerpen volledig versperd Sander Bral HA

19 juni 2018

10u57

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 5 Op de E34 richting Antwerpen is deze ochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd ter hoogte van Oelegem (Ranst). Daarbij vielen twee doden, bevestigt de federale politie.

Een wagen reed er in op een andere wagen in de staart van een file, waardoor dat tweede voertuig gekneld geraakte tegen een vrachtwagen. De dodelijke slachtoffers vielen in het aangereden voertuig. Er is verder nog sprake van één lichtgewonde.

"De snelweg richting Antwerpen is volledig versperd. Er moet worden omgereden via de N2 en A58 in Nederland om dan Antwerpen vanuit het noorden te bereiken via de E19", klinkt het bij het Vlaams Verkeercentrum.

#E34 ongeval in Oelegem, de snelweg is er versperd. Tevens omrijden vanuit Nederland pic.twitter.com/0d6tZHeXQJ Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link