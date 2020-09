Twee doden bij ongeval met vliegtuigje in Waals-Brabantse Ohain

13 september 2020

Twee personen zijn zondagavond omgekomen bij een ongeval met een ultralicht motorluchtvaartuig in de buurt van Ohain, een deelgemeente van Lasne in Waals-Brabant.Het vliegtuig was vertrokken in de luchthaven van Buzet in Henegouwen.