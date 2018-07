Twee doden bij kettingbotsing met vijf wagens en twee vrachtwagens op N49 in Maldegem WSG

31 juli 2018

12u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Op de N49 richting Knokke-Heist is rond 11 uur een zware kettingbotsing gebeurd ter hoogte van Celieplas in Maldegem. Twee mensen kwamen bij het incident om het leven.

Twee andere personen raakten lichtgewond en zeven inzittenden werden in shock naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval waren vijf personenwagens betrokken en twee vrachtwagens. Het ongeval gebeurde toen een vrachtwagen op een file is ingereden. De truck is bovenop de auto van de slachtoffers tot stilstand gekomen.

Het vooralarm van het medisch interventieplan werd afgekondigd. Richting kust is de rijbaan momenteel afgesloten. Er is al vertraagd verkeer tot in Kaprijke. De politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden van het ongeval.

Op de plaats van het ongeval is er zware hinder, het Vlaams Verkeerscentrum vraagt bestuurders om het kruispunt met de Celieplas te vermijden. Wie van Antwerpen naar de kust wil, rijdt best via de E17.