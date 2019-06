Twee doden bij crash sportvliegtuigje in Henegouwen, derde ULM-ongeval in week tijd TT

22 juni 2019

16u56

Bron: Belga, RTL Info, Sudpresse 36 In Pont-à-Celles, in de provincie Henegouwen, is een sportvliegtuigje neergestort. De twee inzittenden hebben de crash niet overleefd, zo bevestigt Pascal Tavernier, burgemeester van de gemeente.

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur in een veld op enkele honderden meters van de aeroclub van Buzet, deelgemeente van Pont-à-Celles. De inzittenden zouden tevergeefs nog geprobeerd hebben hun parachute te gebruiken.

De politie en brandweer kwamen ter plaatse, maar beide inzittenden, volgens Waalse media twee zestigers, waren bij aankomst al overleden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Het lichte vliegtuigje kwam van het vliegveld van Maillen, 50 kilometer verderop ten zuiden van Namen. “De twee inzittenden hadden het vliegveld van Buzet gewaarschuwd dat ze wilden landen, zonder te spreken over een noodsituatie”, aldus de burgemeester.

Het is al het derde incident met een ULM (ultralicht motorvliegtuig) deze week in België. Dinsdag liep een landing mis in Assesse (Namen), maar zonder dat daarbij gewonden vielen. Woensdagnamiddag stortte langs de E40 in Walshoutem, Landen een toestel neer. De inzittenden van dat toestel raakten gewond.