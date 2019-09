Twee doden bij brand in Wezet Redactie

02 september 2019

08u49

Bron: Belga 1 Bij een brand in een woning in Wezet (Visé), in de provincie Luik, zijn afgelopen nacht twee mensen om het leven gekomen.

Het vuur brak uit rond 2.20 uur in een bungalow. De brandweer was snel ter plaatse, maar toch overleefden twee mensen de brand niet. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Een van hen kon door de brandweer uit het brandende gebouw gehaald worden, maar was toen al overleden. Het andere slachtoffer werd onder het puin aangetroffen.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Het parket van Luik en een expert gaan ter plaatse.