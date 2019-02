Twee dochters van Syriëstrijder terug in ons land Elke Vanhaecke ADN

04 februari 2019

17u06

Bron: VTM Nieuws, Belga 60 Twee kinderen van IS-strijders zijn vandaag vanuit Turkije naar België teruggekeerd. Dat bevestigt de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Het gaat om twee meisjes, van twee en vier jaar oud.

De vader van de kinderen, IS-strijder Abdelkarim Elouassaki, is in Syrië omgekomen. De moeder van de meisjes is Amina Ghezzal (29) uit Beverlo (Beringen). Zij vluchtte eind 2017 met haar kinderen weg uit Syrië. De vrouw zit in Turkije in de cel, waar ze tot tien jaar gevangenisstraf is veroordeeld.

Vast in Turkije

Daardoor zaten de kinderen al een jaar vast in Turkije. Familieleden van de moeder reisden afwisselend naar daar om voor hen te zorgen. Omdat de meisjes in Syrië zijn geboren en geen Belgische geboorteakte hebben, konden ze tot nu toe niet terugkeren. Op 19 december oordeelde de rechter in kortgeding dat België de nodige reisdocumenten voor de kinderen moest bezorgen. De Belgische staat is tegen die beschikking in beroep gegaan, omdat ze meent dat de uitspraak niet correct gemotiveerd is. Toch zijn de nodige reisdocumenten op 22 januari afgeleverd aan beide kinderen.

“Hun terugkeer naar België hing af van de instemming van de Turkse overheid, die het vertrek vanuit Turkije naar België moest toestaan”, aldus de FOD. “Nu de instemming werd verkregen, konden de twee kinderen vandaag vanuit Turkije naar ons land vertrekken, waar ze bij hun aankomst door de bevoegde diensten werden opgevangen.”

“Omwille van de bijzondere omstandigheden en de noden van de kinderen heeft het parket de jeugdrechter gevorderd”, laat het parket van Limburg weten. “Deze zal maatregelen nemen in het belang van de kinderen.” Het parket zegt nog dat geen bijkomende inhoudelijke informatie zal worden verstrekt over de zaak.

Grootmoeder wacht hen op

De grootmoeder van de kinderen stond hen dolgelukkig op te wachten op de luchthaven van Luik, maar krijgt ze voorlopig niet te zien. De oma wil de meisjes zo snel mogelijk hier naar school sturen. Het oudste kind zou binnen de maand al naar school kunnen.



Ons land onderhandelt met het Koerdische bestuur in Noord-Syrië nog over de terugkeer van zes andere kinderen. Er zouden in totaal zeker 115 kinderen van Belgische Syriëstrijders in Syrië en Irak zitten. In december 2017 had de regering beslist om de terugkeer van Belgische kinderen jonger dan 10 jaar van buitenlandse strijders te vergemakkelijken als ze gelokaliseerd zijn.