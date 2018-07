Twee dieven gaan ervandoor met kluis van Antwerps café: uitbater looft beloning uit voor gouden tip Nina Bernaerts

24 juli 2018

20u19 0

De café-uitbater van The Great Old, het clubcafé van RAFC Antwerp, looft een beloning uit voor de gouden tip na een inbraak. Het café kreeg in de loop van maandag op dinsdag inbrekers over de vloer die rechtstreeks naar de kluis gingen en die ook integraal meenamen. RAFC had er net zijn eerste fandag opzitten dus de kluis had behoorlijk wat cashgeld, naar schatting zo'n 11.000 euro. De uitbater is zo aangedaan van de feiten dat hij nu de camerabeelden vrijgeeft om de daders te kunnen opsporen. "Ze zochten niet naar de kassa, ze braken niet de automaten open, ze gingen niet eens naar het café zelf. Ze kwamen duidelijk voor de kluis," zegt Meersman.