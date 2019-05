Twee derden van de Vlaams Belang-parlementsleden zijn nieuwkomers TT

28 mei 2019

16u31

Bron: Belga 2 Vlaams Belang ziet het aantal parlementsleden na de verkiezingen van zondag stijgen van 11 naar 45. Voor 30 van hen is het hun eerste parlementair mandaat. Tien van de elf uittredende parlementsleden verlengen hun mandaat (Jan Penris was geen kandidaat meer) en vijf Vlaams Belangers keren terug naar het parlement.

De Kamerfractie van 18 man telt maar liefst 15 nieuwkomers. Enkel fractieleidster Barbara Pas, uittredend Vlaams parlementslid Ortwin Depoortere, partijvoorzitter Tom Van Grieken, en de gewezen parlementsleden Marijke Dillen en Annick Ponthier hebben enige parlementaire ervaring. Eén nieuwkomer is formeel geen lid van het Vlaams Belang, Dries Van Langenhove.

Twee nieuwkomers waren in het verleden voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), Reccino Van Lommel en Hans Verreyt, terwijl Steven Creyelman, Ellen Samyn en Kurt Ravyts als (parlementair) medewerker actief waren binnen de partij. Katleen Bury was dan weer kabinetsmedewerkster van Vlaams N-VA-minister Ben Weyts voor ze de overstap naar Vlaams Belang maakte.

Wouter Vermeersch, die bij de gemeenteraadverkiezingen goed scoorde in Kortrijk, is economisch adviseur, Dominiek Spinnewyn-Sneppe huismoeder, Nathalie Dewulf bediende, Pieter De Spiegeleer ambtenaar, Erik Gilissen IT-beheerder/programmeur en Frank Troosters administratief bediende.

Vlaams parlement

In de 23-koppige fractie van het Vlaams Parlement verlengen fractieleider Chris Janssens, Filip Dewinter, Anke Van dermeersch, Guy D'haeseleer en Stefaan Sintobin hun parlementair mandaat. Yves Buysse, Johan Deckmyn en Leo Pieters hebben ook een verleden als parlementslid.

Onder de 15 nieuwkomers treffen we onder meer huidig Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Bart Claes en Antwerps KVHV-preses Filip Brusselmans aan. Klaas Slootmans verdiende zijn sporen als woordvoerder van de partij, terwijl Sam Van Rooy, de rechterhand van Dewinter, en Kristof Slagmulders partlementair medewerker zijn. Roosmarijn Beckers verwierf als jongere destijds bekendheid in het VRT-programma 'Bracke en Crabbé' en is de dochter van oud-Kamerlid Marleen Beckers.

Immanuel De Reuse, die Lut Deforge-Degroote opvolgt omdat zij niet wenst te zetelen, is dan weer de zoon van oud-parlementslid Herman De Reuse. Jan Laeremans is de broer van oud-parlementslid Bart Laeremans, Frieda Verougstraete-Deschacht de echtgenote van oud-Vlaams parlementslid Christian Verougstraete.

Ook Ilse Manfroot, voorzitster van Forza Ninove en uitbaatster van de frituur 'De Dikke Boulet', doet haar intrede in het Vlaams Parlement. Els Sterckx baat een hondenkapsalon uit, Wim Verheyden is laborant, Adeline Blancquaert bediende, Suzy Wouters logistiek assistent bediende en Carmen Ryheul HR-manager.

In het Brussels Parlement blijft Dominiek Lootens de enige vertegenwoordiger van zijn partij, terwijl Gerolf Annemans in het Europees Parlement het gezelschap krijgt van gewezen Kamerlid Filip De Man en Tom Vandendriessche, woordvoerder van de Europese fractie. Die laatste vervangt Patsy Vatlet, die aan haar mandaat verzaakt omdat ze door de forse uitbreiding van de partij naar eigen zeggen onmisbaar is als penningmeester.