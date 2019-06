Twee derde van eten dat Belgen kopen voor onmiddellijke consumptie KVDS

07 juni 2019

06u22

Bron: Belga 0 Twee derde van het eten dat Belgen kopen, is om onderweg al op te eten of om thuis op te warmen en dezelfde dag nog te consumeren. Dat blijkt uit een rondvraag van Comeos bij 2.100 Belgen, waarover Het Nieuwsblad en La Libre berichten.

“De voedingsmarkt in ons land is goed voor 34,5 miljard euro per jaar", zegt Dominique Michel, CEO van Comeos. "Maar liefst 24 miljard gaat naar ‘convenience’. Dat is voedsel dat we meteen opeten - een maaltijd op restaurant, een broodje onderweg of in een snackbar - bereide maal­tijden of eten dat we dezelfde avond nog thuis klaarmaken."





Daarnaast bestelden de Belgen vorig jaar voor 795 miljoen euro eten bij maaltijdbezorgingsdiensten als Deliveroo en Takeaway.com. Daarbij komen ook nog eens 88,6 miljoen euro aan maaltijdboxen. "Het gaat op zich om een klein deel van de markt, maar dat is enorm als je bedenkt dat het een paar jaar geleden gewoon nog niet bestond", zegt Michel.

Lees ook: Pintjes van Jupiler deze zomer 5 centiliter groter