Twee derde minder jobstudenten aan het werk tijdens paasvakantie

27 april 2020

16u37

Bron: Belga 0 Wegens de coronacrisis is tijdens de paasvakantie het aantal studenten met een vakantiejob in ons land met twee derde gedaald. Dat blijkt uit cijfers van uitzendbureau Randstad. De achteruitgang is veel sterker dan bij andere uitzendkrachten.

De paasvakantie is na de zomervakantie de periode waarin normaal het grootst aantal studenten aan het werk gaat. De voorbije paasvakantie deden iets meer dan 6.000 van hen dat via Randstad. Dat is 65,7 procent minder dan tijdens de paasvakantie vorig jaar, toen via het uitzendbureau 18.000 studenten aan de slag gingen. Het gemiddeld aantal gepresteerde uren per jobstudent nam wel toe. Van 23 uur in 2019 naar 27 uur dit jaar.

Grote impact van corona

Ook andere uitzendkrachten kenden een terugval. Tijdens dezelfde periode waren er via Randstad 17.000 aan de slag, tegenover 29.000 vorig jaar, een daling van 40,5 procent. “De studentenarbeidsmarkt is duidelijk meer geïmpacteerd dan de rest van de uitzendmarkt”, zegt Randstad. “De meest voor de hand liggende reden is dat studenten vaker in sectoren werken die meer dan gemiddeld getroffen worden door de coronacrisis, zoals de horeca, pretparken, evenementensector, detailhandel en grote delen van de industrie. Alleen in de publieke sector en bij plaatselijke besturen bleef de studententewerkstelling op peil in vergelijking met vorig jaar.”

Het aanbod aan werkwillige studenten zal in de zomervakantie groter zijn dan gemiddeld. Zij kunnen in de vakantie minder naar het buitenland reizen Jan Denys, arbeidsmarktexpert Randstad

Een op de drie studenten klust bij om zijn of haar studies (mee) te betalen, zo blijkt uit onderzoek van Randstad. Voor hen is de terugval van de studentenarbeid dus erg slecht nieuws. Randstad verwacht wel dat studentenarbeid nu weer zal hernemen, omdat de lockdownmaatregelen geleidelijk worden afgebouwd.

“Bovendien bieden zich extra kansen aan”, zegt arbeidsmarktexpert Jan Denys. “Nu reizen naar het buitenland de komende zomer veel moeilijker wordt, kan de binnenlandse toeristische sector daar wellicht van profiteren. Traditioneel is dat een sector die erg veel beroep doet op studenten. Anderzijds zal ook het aanbod aan werkwillige studenten groter zijn dan gemiddeld. Zij kunnen in de vakantie minder naar het buitenland reizen."

