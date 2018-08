Twee dagen na zijn aanzoek zegt Ynske 'ja' tegen Ludwig Didier Verbaere

19 augustus 2018

07u00 0 Ynske De Baets (36) zei zaterdag voor de tweede keer overtuigd ja op de huwelijksvraag van haar man Ludwig Verschraegen. Pas donderdag vroeg hij haar op het werk in Gent of ze met hem nog eens wou trouwen. In stijl ditmaal.

Acht jaar geleden huwden het koppel uit Lochristi reeds voor de wet en zonder bijpassend feest. En dus regelde Ludwig de jongste maanden een compleet huwelijksfeest voor 250 vrienden en familieleden in hun tuin. Achter haar rug zorgde hij voor een passend kleed, regelde DJ en fotograaf, catering en tuinaankleding en een compleet kinderdorp met springkastelen. En niemand die zijn mond voorbij praatte.

Samen met de kinderen Yuna (9), Mia Louz (6) en Mander (4) schreed het koppel naar de trouwzetel in de tuin om hun geloften te hernieuwen. “Helemaal zoals ik het gedroomd heb en zoals we het in gedachten hadden. Zelfs het kleed koos hij perfect uit”, aldus Ynske. “Maar ik zou het nooit meer helemaal alleen willen doen want ik heb je gemist bij de voorbereidingen”, reageerde Ludwig na de ceremonie.