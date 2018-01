Twee cannabisplantages met 1.600 planten ontdekt in Sint-Joost en Ninove AJA

14u53

Bron: Belga 2 photo_news Illustratiebeeld Twee cannabisplantages met in totaal 1.600 planten zijn aangetroffen in Sint-Joost-ten-Node en Ninove. Dat meldt de Brusselse politie van de zone Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere) die daarmee een bericht van RTL Info bevestigt. Twee verdachten zijn opgepakt.

De ontdekking gebeurde in het kader van een onderzoek door de politiezone sinds september. In een woning in Sint-Joost-ten-Node werd donderdag een eerste plantage ontdekt. Er werden twee verdachten opgepakt. Nadien kwam in Ninove een tweede plantage aan het licht.