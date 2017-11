Twee Brusselse agenten in beroep veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor geweld tegen daklozen EB

Het hof van beroep van Brussel heeft twee politieagenten veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor feiten van geweld tegen daklozen in het Brusselse Zuidstation in 2006. Ook in eerste instantie waren ze schuldig bevonden, maar kregen ze opschorting van de uitspraak van de veroordeling. Twee andere agenten werden vandaag vrijgesproken, onder wie een commissaris die ook in eerste aanleg al vrijgesproken was.

De vier politiemensen stonden terecht in een dossier dat gelinkt was aan een ander dossier in 2014 voor de correctionele rechtbank van Brussel, waar dertien van hun collega's van de federale spoorwegpolitie terechtstonden. Ook daar werden sommigen schuldig bevonden en anderen vrijgesproken.

De beklaagden stonden in voor de veiligheid van het Zuidstation en omgeving, maar gebruikten herhaaldelijk geweld tegen ten minste een vijftiental daklozen die hun toevlucht hadden gezocht in het station.