Twee bommen ontploft bij overval op ING-kantoor in Kinrooi RTZ

04 juni 2018

08u46 0 Vier gemaskerde en gewapende mannen hebben vanochtend twee bommen laten ontploffen in het ING bankkantoor aan het Dorpsplein in het Limburgse Kinrooi.

Buren werden kort voor vier uur opgeschrikt door enkele luide knallen. De daders bliezen de bankautomaat op en namen ook een kluis mee. Even later scheurden ze al weg in de richting van Molenbeersel.

DOVO, de ontmijningsdienst van het leger snelde samen met de politie ter plaatse. Gelukkig is er inmiddels geen ontploffingsgevaar meer. Het gerechtelijk labo doet een sporenonderzoek. Het is nog niet bekend hoeveel buit de daders gemaakt hebben.