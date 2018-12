Twee bestuurders racen met 120 km/u door bebouwde kom in Beringen

17 december 2018

De lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo heeft vorige week zes snelheidsduivels uit het verkeer gehaald tijdens een bijzondere nachtelijke actie tegen laagvliegers. De resultaten zijn vandaag bekendgemaakt. In totaal zijn vijf rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Op de Koolmijnlaan haalden twee bestuurders, in de bebouwde kom, een snelheid tot 120 kilometer per uur. Op de Kasteletsingel werden vier personen betrapt aan 150 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid daar 90 kilometer per uur bedraagt.