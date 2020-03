Twee Belgische topchirurgen roepen in open brief op tot systematische tests Redactie

22 maart 2020

16u36

Bron: Belga 220 Professor Didier De Cannière en professor Guy-Bernard Cadière, twee Belgische chirurgen van het Brussels Sint-Pietersziekenhuis, richten zich in een open brief die maandag in de pers zal verschijnen tot premier Sophie Wilmès (MR) en roepen op tot systematische tests op COVID-19. Ze vinden het onaanvaardbaar dat er te weinig beschermingsmaatregelen zijn voor het zorgpersoneel.

De open brief krijgt de titel ‘De onaanvaardbare dubbele straf van het ziekenhuispersoneel’. Daarin richten De Cannière en Cadière, dit seizoen trouwens te zien in Topdokters op VIER, zich rechtstreeks tot de Belgische eerste minister, want “de ziekenhuizen hebben meer dan ooit een vastberaden politieke steun nodig om deze crisis op de meest efficiënte en veilige manier het hoofd te bieden”, klinkt het. Een sleutel die premier Wilmès in handen heeft. Maar de chirurgen vinden het niet aanvaardbaar dat ziekenhuispersoneel, dat dagelijks blootgesteld wordt aan de risico’s van besmetting, niet beschikt over de juiste beschermingsmaatregelen zoals met name mondmaskers.

Je kunt een brand niet geblinddoekt bestrijden. Test, test, test! Voorzitter Wereldgezondheidsorganisatie

“Het is niet langer aanvaardbaar, vanwege het ontbreken van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen om deze alleen te kunnen gebruiken voor de zeldzame patiënten die positief getest zijn, terwijl we dagelijks vele COVID+-patiënten behandelen zonder het te weten en een groot risico lopen door ze niet te laten testen”, stellen De Cannière en Cadière. De enige oplossing die de chirurgen van het Sint-Pietersziekenhuis zien, is een systematische afname van tests, maar daarvoor is er een gebrek aan testmateriaal.

“Voldoende beschikbaarheid van tests is, zoals iedereen begrijpt, een belangrijk element in de strijd tegen de epidemie”, benadrukken De Cannière en Cadière. “De Wereldgezondheidsorganisatie herinnert ons er bij monde van haar voorzitter expliciet aan: ‘Je kunt een brand niet geblinddoekt bestrijden. Test, test, test’. Systematische tests van gezondheidswerkers zouden een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van onwetende besmetting van patiënten en collega’s, terwijl ze tegelijk thuis gerustgesteld zouden worden en hun families zouden worden beschermd tegen besmetting”, vervolgen de artsen in hun open brief.

We zijn ons ervan bewust dat een groot deel van het industriële productieapparaat is verplaatst. Maar vertel ons niet dat België niet in staat is om maskers, persoonlijke beschermingsmiddelen en reagentia te produceren.

Deze uitzonderlijke tijden zullen ook uitzonderlijke maatregelen vereisen, maar dat mag in de ogen van de twee professoren geen probleem zijn. ‘De geschiedenis heeft al aangetoond dat landen hun productiecapaciteit hierin flexibel kan zijn. 80 jaar geleden werd de productie van vliegtuigen in enkele maanden tijd met 20 vermenigvuldigd door de landen in oorlog. We zijn ons ervan bewust dat een groot deel van het industriële productieapparaat is verplaatst. Maar vertel ons niet dat België niet in staat is om maskers, persoonlijke beschermingsmiddelen en reagentia te produceren. Vertel ons niet dat we niet de budgetten hebben om de salarissen van laboratoriummedewerkers te verdubbelen en hen de logistieke steun te geven die ze nodig hebben om tests uit te voeren op alle patiënten”, stellen De Cannière en Cadière duidelijk.

Ze benadrukken dat de oplossing van de crisis van de laboratoria zal komen en spreken hun vertrouwen uit in de Belgische onderzoekers die ‘tot de beste ter wereld behoren’. Van het zorgpersoneel zal het alvast niet afhangen, volgens De Cannière en Cadière. Hun opofferingen en hun moed zullen de pandemie blijven vertragen. “Weinigen van ons zullen deserteren ondanks onze bezorgdheid. Het ergste is natuurlijk om onze families en degenen die ons dak delen te besmetten. Dit is de dubbele straf van het ziekenhuispersoneel”, zeggen ze.

“Op het moment van schrijven vechten collega’s en vrienden voor hun leven aan de andere kant van de intensive care-barrière. Het is uw plicht om ons te allen tijde te beschermen. Het is aan ons om u op de hoogte brengen van onze behoeften”, besluiten De Cannière en Cadière.