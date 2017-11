Twee Belgische Syriëstrijders en hun kinderen opgesloten in Turks detentiecentrum EB

15u41

Bron: Belga 2 AP Twee Belgische volwassenen op terugweg uit Syrië zitten opgesloten in een detentiecentrum in Turkije. Zij wachten op een beslissing over hun uitwijzing naar België, blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een vraag van CD&V-kamerlid Veli Yüksel. Dit jaar zaten al vijf Belgen in zo'n detentiekamp vast. Drie van hen werden intussen naar ons land uitgewezen.

Sinds 2012 zijn uit ons land ruim 450 mensen afgereisd naar Syrië of Irak om er te strijden aan de zijde van Islamitische Staat (IS) of om in het kalifaat te gaan leven. Nu IS stilaan uit alle bolwerken is verdreven, dreigen veel van die Foreign Terrorist Fighters (FTF) terug te keren.

Detentiecentra aan Turks-Syrische grens

Turkije heeft aan de grens met Syrië en Irak detentiecentra opgericht waarin mensen met vreemde nationaliteit worden opgesloten met het oog op hun uitwijzing. Dit jaar waren er vijf Belgen, van wie een aantal met kinderen, in zo'n centrum opgesloten. Drie zijn al naar ons land uitgewezen. Een vrouw die ook op de FTF-lijst stond, is naar Egypte uitgewezen omdat haar verblijfsvergunning na haar vertrek was ingetrokken.

In principe kan elke Belgische onderdaan terugkeren, net als alle verwanten. "Nu heel wat Foreign Terrorist Fighters willen terugkeren, moeten we dit in goede banen leiden" meent kamerlid Yüksel. "En dat vergt ook inspanningen van ons land in het buitenland".

'Preclearance hotspot'

Minister Jambon liet weten dat ons land recent in Turkije een 'preclearance hotspot' heeft geopend. Dit contactpunt probeert de nodige informatie te verkrijgen over geplande terugzendingen vanuit Turkije. Het tracht ook samen met de Belgische politie- en veiligheidsdiensten de individuele dossiers te beoordelen om hun terugkeer voor te bereiden en om een aangepaste opvolging te voorzien.