Twee Belgische parkeergarages genomineerd als 'hipste parkeergebouw ter wereld' Redactie

19 juni 2018

17u15 0 Het parkeergebouw van het Sint-Lucas-ziekenhuis in Gent en dat van het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Brussel zijn twee van de tien genomineerden in de lijst van de ' World’s Coolest Car Parks 2018'.

Een panel van experts van architectuur- en designwebsite DesignCurial en looking4.com zocht wereldwijd naar de tien spectaculairste parkeergebouwen. Daarbij viel hun oog op het parkeergebouw van AZ Sint-Lucas van de hand van Abscis-architecten en dat van UZ Saint-Luc in Brussel van de Jong Gortemaker Algra + Modulo architects.

Zowel het ziekenhuisbestuur van Sint-Lucas-ziekenhuis in Gent als de architecten van het gebouw reageren verheugd op de nominatie: "Genomineerd worden met dit project voor de World’s Coolest Car Park is alleen maar mogelijk gemaakt door de goede en gedreven samenwerking tussen bouwheer en architect, van begin tot einde", luidt het in een mededeling.

De acht andere genomineerden bevinden zich in Frankrijk, Koeweit, Brisbane, Zwitserland, Napels, Amsterdam, Seattle en Leeds.

Wil je zelf je stem uitbrengen? Dan kan dat tot 8 juli hier.