Twee Belgische IS-vrouwen en Child Focus dagen minister Geens voor rechter mvdb

28 mei 2018

13u32

Bron: VRT 1168 Twee Belgische vrouwen van IS-strijders die met hun kinderen vastzitten in een kamp in het noorden van Syrië, dagen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voor de rechter in kortgeding. Child Focus sluit zich aan bij de dagvaarding. Dat meldt VRT NWS.

VRT-journalist Rudi Vranckx sprak de Belgische vrouwen uit Borgerhout, samen met hun kinderen, in een vluchtelingenkamp in Syrië. Ze willen graag dat de kinderen kunnen terugkeren naar België en vinden dat minister van Justitie Geens in gebreke blijft. Daarom hebben ze de minister gedagvaard via hun advocaat.

De twee vrouwen werden in maart nog bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel en 6.000 euro boete omdat ze naar Syrië vertrokken waren.

Child Focus sluit zich aan bij die dagvaarding. De organisatie voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen wil dat onze overheid alle kinderen met een Belgische moeder of vader uit het conflictgebied terughaalt naar ons land. Er zouden momenteel nog zowat 145 minderjarigen in het conflictgebied verblijven.