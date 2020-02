Twee Belgische inwoners die in quarantaine zijn geplaatst testen negatief op coronavirus SPS

10 februari 2020

18u22

Bron: Belga 0 De twee Belgische inwoners die gisteren teruggekeerd zijn uit China en in quarantaine zijn geplaatst in het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek, hebben negatief getest op een besmetting met het coronavirus. Dat meldt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Om elk risico uit te sluiten, blijven zij gedurende 14 dagen in quarantaine en worden zij in de komende dagen opnieuw getest. De twee verkeren in goede gezondheid en vertonen geen symptomen.

Ook de acht landgenoten die al op 2 februari naar ons land terugkeerden, verkeren in goede gezondheid en hebben geen symptomen. Ze verblijven ondertussen acht dagen in quarantaine en werden al drie keer getest door het laboratorium van de KU Leuven. Alle testen zijn voor iedereen negatief.

In het Sint-Pietersziekenhuis te Brussel verblijft de enige landgenoot die positief testte op het coronavirus. "Ook deze persoon is in goede gezondheid en heeft geen symptomen", klinkt het in een bericht op de website van de FOD. "Testen wijzen uit dat zijn besmetting langzaam lijkt af te nemen. Hij krijgt de beste zorgen maar blijft in afzondering tot hij volledig hersteld is van zijn besmetting."

De overheid en de gezondheidssector blijven ondertussen uiterst waakzaam, klinkt het nog. "Bij de minste aanwijzing van een besmetting worden mensen getest op de aanwezigheid van het virus. Dat gebeurde ondertussen 99 keer, maar al deze testen bleken negatief.”