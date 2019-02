Twee Belgen winnen meer dan 300.000 euro met Euromillions HR

20 februari 2019

10u41 0 Een Belg heeft gisteravond bij de trekking van Euromillions meer dan 300.000 euro gewonnen. Een Ierse winnaar had nog een tikkeltje meer geluk. Hij ging aan de haal met de jackpot van 175.000.000 euro. Ook afgelopen vrijdag won een Belg al meer dan 300.000 euro.

De Belgische winnaar had vijf winnende nummers juist ingevuld, en één winnende ster. Samen met vijf andere Europeanen wint hij of zij 317.492,60 euro. Een Ierse winnaar die ook nog de tweede winnende ster juist had, wint in totaal 175.475.380,00 euro. De winnende nummers waren 1, 8, 18, 19 en 39, de winnende sterren 7 en 9. De jackpot bij de komende trekking bedraagt opnieuw 17 miljoen euro.

Ook bij de trekking van afgelopen vrijdag had een Belg vijf nummers en één ster juist. Hij of zij won daarmee 316.859,90 euro.