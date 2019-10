Twee Belgen opgepakt die geld inzamelden om IS-vrouwen te bevrijden uit kampen waar jihadisten opgesloten waren HR

15 oktober 2019

18u03

Twee Belgen zijn vandaag opgepakt omdat ze geld zouden ingezameld hebben om vrouwen te bevrijden die in Syrië in gevangenenkampen voor jihadisten zitten. Dat meldt de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. De twee zullen voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter op verdenking van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

Bij huiszoekingen in de woningen van beide verdachten in het Brussels Gewest en Luik is iets meer dan 8.000 euro aangetroffen. Dat geld moest waarschijnlijk gebruikt worden om in Syrië bewakers om te kopen zodat een aantal westerse vrouwen uit gevangenenkampen zou kunnen ontsnappen. Om welke vrouwen het precies gaat, of welke nationaliteit ze hebben, is nog niet duidelijk.



Het onderzoek wordt gevoerd in samenwerking met de Franse overheden.