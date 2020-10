Twee Belgen die in 2016 taxichauffeur ernstig mishandelden opgepakt in Nederland HLA

09 oktober 2020

16u01

Bron: Belga 0 In Zeist en Rotterdam zijn twee Belgen opgepakt die voortvluchtig waren en in ons land nog lange celstraffen moeten uitzitten. De twee zijn veroordeeld voor ernstige mishandeling en beroving van een taxichauffeur in 2016

De 28-jarige man die in Zeist is aangehouden, moet in België nog tien jaar celstraf uitzitten, de andere man van 29 die in Rotterdam is opgepakt, nog acht jaar. Beide Belgen zijn donderdag gearresteerd, meldt de politie vrijdag.

"Het Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) startte op basis van informatie van FAST België een onderzoek naar de verblijfplaats van de twee voortvluchtigen die in 2019 zijn veroordeeld. De informatie leidde naar de verblijfplaats van de mannen, die Europees stonden gesignaleerd", aldus de Nederlandse politie in een persbericht.

De twee mannen zijn volgens de politie voorgeleid bij het openbaar ministerie. België heeft om de uitlevering van het tweetal gevraagd.

