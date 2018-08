Twee bejaarden uit rusthuis in Etterbeek spoorloos ADN

Bron: Federale Politie 71 De politie en het parket van Brussel zijn op zoek naar Henri Dequanter (77) en Odette Feguenne (87). Op zaterdag 4 augustus omstreeks 15.30 uur verlieten ze het rusthuis 'Rinsdelle' op het Rinsdelleplein in Etterbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen. Dat meldt de politie in een opsporingsbericht.

Henri Dequanter is 77 jaar oud. Hij is 1,70 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft blauwe ogen, draagt een snor en heeft voorhoofdskaalheid. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een bruine broek en een bleek hemd.

Odette Feguenne is 87 jaar oud. Zij is 1,60 meter groot en mager gebouwd. Zij heeft blauwe ogen en kort blond haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij donkere kledij waaronder een broek.



Beide personen kunnen verward overkomen.



Wie Henri Dequanter en Odette Feguenne nog heeft gezien of weet waar ze verblijven, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. Tips kunnen ook gestuurd worden naar opsporingen@police.belgium.eu.