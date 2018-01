Twee auto's in brand gestoken in Moeskroen EB

08u54

Bron: Belga 2 Photonews Illustratiebeeld. Twee voertuigen zijn de voorbije nacht in brand gestoken in Moeskroen. De twee auto's zijn volledig vernield, zo is van de brandweer vernomen.

De brandweer werd gisteren omstreeks 23.40 uur opgeroepen voor een voertuigbrand op een parking in de rue des Horticulteurs in Moeskroen. Bij aankomst van de brandweer stonden twee wagens in brand. De snelle tussenkomst kon niet verhinderen dat de wagens vernield raakten. Er was geen andere schade, maar er bestaat geen twijfel over het misdadig opzet.

Ook op nieuwjaarsnacht

De politie van Moeskroen heeft een onderzoek geopend. Tijdens de nieuwjaarsnacht werden in de stad drie wagens in brand gestoken.