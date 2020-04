Twee artsen uiten ongenoegen over lakse houding: “Nooit gehoord van social distancing?” ttr

11 april 2020

23u06

Bron: belga 44 Twee artsen van het Sint-Trudoziekenhuis hebben hun ongenoegen geuit over het feit dat de mensen klaarblijkelijk losjes omgaan met de coronamaatregelen. Hoofdarts Joan Vlayen liet zijn misprijzen blijken op Facebook, terwijl arts Jochen Nijs op Twitter zijn woede ventileerde.

"Zonet in de Aldi. Ongelimiteerde toegang. Over de koppen lopen. Nooit gehoord van social distancing??? Woest word ik hiervan," klonk het bij Nijs, een gastro-enteroloog die sinds 16 maart een Covid-19 arts is. Hij voegde er nog een tweet aan toe. "Schrijf het op. Binnen 7-10 dagen nieuwe piek in de ziekenhuizen die nu vol liggen," aldus Jochen Nijs.

Hoofdarts Joan Vlayen vreest laksheid. "Mensen, even een boodschap van het front. Het is echt nog niet gedaan, hé. Sint-Truiden loopt van in het begin voorop in de epidemie. We zien nu opnieuw een toename in ons ziekenhuis. Als de mensen komend weekend lakser gaan omgaan met de maatregelen, hebben we binnen een week Italiaanse toestanden. U bent gewaarschuwd," schreef Joan Vlayen in zijn Facebookbericht.



Aldi-woordvoerder Dieter Snoeck reageerde op de tweets van arts Nijs, aldus Het Belang van Limburg deze avond. "Onze richtlijn is dat er op elk moment iemand aan de toegang staat die de winkelwagentjes reinigt en erop toeziet dat er niet meer dan vijftig mensen tegelijk in de winkel aanwezig zijn. Ook in Sint-Truiden moet dat het geval zijn geweest, al is het mogelijk dat die persoon even niet op post was. Aldi neemt de maatregelen heel serieus, maar we kunnen ook niet als een politieagent naast elke klant lopen. Daarom zou ik onze klanten nog eens willen oproepen om de voorschriften na te leven," zegt Snoeck.

