Twee andere slachtoffers studentendoop dienen klacht in SPS

12 december 2018

14u33

Bron: Belga 0 De twee studenten die vorige week gewond raakten bij een uit de hand gelopen studentendoop dienen klacht met burgerlijke partijstelling in bij onderzoeksrechter in Turnhout. Dat meldt hun advocaat Kris Luyckx. Bij de doop kwam een medestudent om het leven.

De schachten werden naar aanleiding van een doopritueel bij de studentenclub Reuzegom het slachtoffer van feiten die volgens Luyckx voorlopig kunnen worden omschreven “als het opzettelijk toedienen van stoffen die de gezondheid zwaar kunnen schaden”.

“Op de eerste plaats gaat het de slachtoffers en hun ouders er om meer duidelijkheid te bekomen over de precieze omstandigheden waarin één en ander is kunnen gebeuren en wat de precieze oorzaak is geweest van het overlijden van Sanda D., met wie zij een zeer nauwe vriendschapsband hadden”, benadrukt Luyckx.

De klacht werd ingediend tegen onbekenden. “Het is ook voor hen momenteel nog volledig onduidelijk wie als rechtstreeks betrokken kan worden beschouwd”, aldus Luyckx.