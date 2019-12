Twee ambulanciers aangevallen in Antwerpen: slachtoffer getuigt gwo/sam

24 december 2019

13u15 0 antwerpen Gisteravond zijn in Antwerpen weer twee ambulanciers aangevallen door een patiënt. Ze zijn minstens vijf dagen werkonbekwaam. De sector vraagt al lang om maatregelen, maar die komen er maar niet.

Jody Eeckhout is nog altijd in shock door wat hij gisteren meegemaakt heeft. Hij is vijf dagen werkonbekwaam en zijn schouder ziet volledig blauw van de slagen die hij kreeg. Zijn collega, die thuis is met een hersenschudding, zit er mentaal volledig door.

Het is geen alleenstaand geval: elk jaar worden 2300 hulpverleners het slachtoffer van agressie, vooral in Brussel, Antwerpen en Gent. In Antwerpen lopen zelfs drie meldingen per week binnen.

Maatregelen

Jody droeg gisteren overigens een steekwerende vest van 500 euro, die hij volledig zelf betaald heeft. Zonder waren zijn ribben gebroken. De sector eist dat de overheid zulke vesten voor alle ambulanciers voorziet, en dat de straffen strenger worden.

We hebben minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) om een reactie gevraagd, maar zij had geen tijd.