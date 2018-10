Twee agentes Brussel Zuid geschorst wegens racistische video TTR

25 oktober 2018

11u32

Bron: Belga 0 Twee agentes van de hondenbrigade van de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) zijn geschorst nadat een video is opgedoken waarin te horen is hoe de twee zich zouden te buiten gaan aan racistische uitspraken. Dat meldt ‘La Capitale’ en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Zuid.

"Er is een tuchtonderzoek geopend naar de twee personen en zij zijn in het kader van dat onderzoek tijdelijk geschorst", klinkt het. In de video, die door de agentes zelf zou gemaakt zijn, is naar verluidt te horen hoe de twee mensen van allochtone origine uitmaken voor "ratten".

In ‘La Capitale’ heeft de advocaat van de twee agentes, meester Sven Mary, het over een inbreuk op de privacy van de twee betrokkenen, aangezien iemand hun iCloud zou gehackt hebben en de video zou gestolen hebben.

Ook oppert de strafpleiter de hypothese dat het gaat om een poging van een commissaris van de hondenbrigade om beide agentes ongeloofwaardig te maken. Die commissaris werd recent zelf geschorst nadat verschillende politiemensen, waarbij de twee agentes, hadden geklaagd dat hij nazi-sympathieën heeft.