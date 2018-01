Twee agenten vervalsten pv waardoor opgepakte man 45.000 euro moest betalen sam

Bron: belga 0 photo_news De correctionele rechtbank in Turnhout heeft twee agenten van de lokale politiezone Geel-Laakdal-Meerhout schuldig bevonden aan de vervalsing van een proces-verbaal. Eén agent krijgt een opschorting van straf, de andere een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel.

De twee agenten stelden het proces-verbaal op in juli 2009 nadat ze een dronken, agressieve man uit Geel hadden gearresteerd. Tijdens die interventie brak één van de inspecteurs zijn pink. In het proces-verbaal noteerden de agenten dat dit gebeurde omdat de arrestant een schop had uitgedeeld.

Schadevergoeding

Het leverde de man uit Geel niet alleen een veroordeling op, maar door de lange arbeidsongeschiktheid van de agent moest hij ook een schadevergoeding van 45.000 euro betalen.

De collega van de gekwetste agent biechtte nadien aan een vertrouwenspersoon binnen de politie op dat de gebroken pink eigenlijk een gevolg was van een slag die de agent zelf had uitgedeeld. De man trok nadien zijn verklaring weer in, maar volgens de rechtbank zijn toch voldoende bewijzen om aan te nemen dat het aanvankelijke proces-verbaal vervalst was.

Gevolg

De dronken arrestant had zich burgerlijke partij gesteld. Hij krijgt nu de schadevergoeding terug die hij eerder moest betalen.