Twee agenten geschorst voor seksueel ongepaste handelingen met collega in commissariaat Jürgen Eeckhout en Matthias Van den Bossche

09u27

Bron: Eigen berichtgeving - Het Nieuwsblad - VRT 5 rv Het politiecommissariaat in Evergem. Twee inspecteurs van de interventiedienst van de politie Assenede-Evergem zijn al enkele weken geschorst voor seksueel ongepaste activiteiten in het commissariaat. Een vrouwelijke collega zou het slachtoffer geworden zijn van ontucht. De betrokkenheid van nog een derde collega wordt onderzocht.

Op 11 oktober ontvingen de burgemeesters en de leden van het politiecollege een anonieme brief. Daarin staat dat er ongewenste seksuele handelingen onder collega's van het korps zouden plaatsgevonden hebben. De namen van de betrokken collega's worden in die brief vernoemd.

Er loopt momenteel een tuchtonderzoek. De algemene inspectie van de politie onderzoekt net als het parket de feiten. De korpsleiding is karig met commentaar. "De delicate aard van de feiten en het lopende opsporingsonderzoek veroorzaken een grote emotionele belasting voor de betrokken agenten", luidt het in Het Nieuwsblad. De leiding benadrukt dat ze waakt over het emotioneel welzijn van de vier betrokken agenten, en er maatregelen genomen zijn om de sereniteit van het onderzoek en de operationele werking van het korps te garanderen.

"Er staan in de brief inderdaad bepaalde zaken, die momenteel onderzocht worden", zegt Joeri De Maertelaere (N-VA), burgemeester van Evergem, in de krant. "Maar we springen zeer voorzichtig om met uitspraken over de zaak: we kunnen en mógen niet oordelen over de geruchten, tot de vermeende feiten bewezen zijn", klinkt het.

"De twee agenten zijn voorlopig geschorst om de goeie werking van onze diensten en de sereniteit in het korps niet in het gedrang te brengen. Dit zegt niets over eventuele schuld of onschuld. Door de tijdelijke schorsing kan het onderzoek goed verlopen en ontstaan er geen bijkomende moeilijkheden", aldus Tom De Sutter, advocaat van de politiezone, op de VRT-radio.

