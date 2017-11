Twee Afghanen gewond bij vechtpartijen in Leuven LB

21u05

Bron: Belga 0 In Leuven zijn vanavond bij twee verschillende vechtpartijen twee jonge Afghanen gewond geraakt. Dat meldt de Leuvense lokale politie. Eén van de twee raakte gewond aan de hand toen hij een raam insloeg, de tweede werd later op de avond neergestoken en is zwaargewond naar het universitair ziekenhuis Gasthuisberg gebracht. De aanleiding voor beide vechtpartijen is nog onduidelijk.

Het eerste incident deed zich voor in de Parkstraat in Leuven. De politie kreeg rond 18 uur een oproep dat daar een tiental mensen aan het vechten waren maar bij aankomst van de patrouille stonden er op straat wel een tiental Afghanen, jonge twintigers, die daar woonden maar zij waren niet meer aan het vechten. Eén man was wel gewond aan de hand omdat hij een raam had ingeslagen en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 19.30 uur kwam het dan in de Maria-Theresiastraat tot een nieuwe vechtpartij tussen een tiental Afghanen. Ditmaal werd één van de aanwezigen neergestoken. Hij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

"Het slachtoffer kon nog niet verhoord worden en er kon nog geen verdachte voor de steekpartij gearresteerd worden", zegt politiewoordvoerster Stephanie Gille. "Het verdere onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding was voor de incidenten. De Maria-Theresiastraat is intussen afgesloten voor het verkeer en het gerechtelijk labo is ter plaatse voor een sporenonderzoek."