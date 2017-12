Twee 19-jarigen opgepakt met kalasjnikov in auto mvdb

16u38

Bron: Gazet van Antwerpen 0 ANP XTRA Een replica van een kalasjnikov. (archieffoto) Twee jonge Antwerpenaren (19) zijn vrijdagavond bij een alcoholcontrole in Heusden-Zolder opgepakt omdat in hun wagen een kalasjnikov werd aangetroffen. Dat meldt Gazet van Antwerpen vandaag.

De twee stootten vrijdag tegen middernacht in de Nieuwstraat in Heusden-Zolder op een BOB-controle. De politie liet de twee blazen en vond het automatische aanvalsgeweer in de wapen. De jongens kwamen uit het Antwerpse. Ze werden gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Het is niet bekend of het een om een echt wapen, dan wel om een replica gaat.