Twaalfjarige dealer gevat met aanzienlijke dosis drugs in Charleroi

SI

11u54

Bron: Belga

8

ANP XTRA Archiefbeeld.

In Marchienne-au-Pont in Charleroi is maandag een twaalfjarige jongen opgepakt die in het bezit was van 40 gram cocaïne en 275 gram heroïne. De tiener die illegaal in het land verblijft werd overgedragen aan het jeugdparket van Charleroi.