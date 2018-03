Twaalf verdachten aangehouden in onderzoek naar drugsbende in Sint-Niklaas ep

12 maart 2018

16u46

In een onderzoek naar een drugsbende in Sint-Niklaas zijn 13 personen opgepakt, waarvan er 12 door de onderzoeksrechter aangehouden werden. Dat meldt de lokale politie van Sint-Niklaas, die cocaïne, marihuana, hasj en verboden wapens aantrof.

Het onderzoek werd in juni 2017 geopend op vraag van het parket Oost-Vlaanderen. De bende zorgde voor overlast in zowel de binnenstad als de uitgangsbuurt van Sint-Niklaas, zegt de lokale politie. "De grootschalige organisatie, onder meer bestaande uit personen die illegaal in het land verbleven, dealde cocaïne, marihuana en hasj. In samenwerking met de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen vonden grootscheepse acties plaats. Hierbij werden dealershoeveelheden cocaïne, marihuana en hasj aangetroffen."

De politie nam ook 20.000 euro en drie voertuigen in beslag. Er werden ook verschillende verboden wapens aangetroffen.